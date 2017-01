Dall’Inghilterra: Roma, a Mou piace ancora Manolas. Pronta l’offerta per portarlo a Manchester

Josè Mourinho starebbe pensando a come rinforzare la propria difesa e oltre a Lindelof e Fonte (entrambi giocatori che piacciono molto), torna a ad essere associato al Manchester United il nome di Kostas Manolas. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal “Sun” infatti i Red Devils sarebbero pronti ad offrire alla Roma circa 50 milioni di sterline per rilevare il cartellino del difensore greco. Mourinho ha intenzione di rifondare il reparto del suo United che meno lo convince e Manolas possiede l’esperienza giusta per ergersi a leader della difesa del club inglese. Il giallorosso è un vecchio pallino dello Special One, il quale lo aveva già cercato nella sessione estiva di calciomercato, e presto per lui una nuova avventura in Premier League potrebbe aver inizio.