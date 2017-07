Dall’Inghilterra: Roma, Arsenal…e ora anche il Tottenham. È corsa a tre per Mahrez!

Estate calda in quel di Leicester, estate calda in casa Mahrez. Dopo la trionfale stagione 2015/16 terminata con la conquista della Premier League da parte delle Foxes, l’esterno d’attacco algerino sembrava destinato a lasciare il club già lo scorso anno per dimostrare di poter essere un top player anche in realtà più blasonate e competitive salvo poi rimanere al Leicester per un’altra stagione. Ora, dopo un’ulteriore anno di maturazione, per Mahrez sembra davvero arrivato il tempo dei saluti, con due club di Premier League pronti ad accoglierlo a braccia aperte e una Roma disposta a trattare fino all’ultimo per provare a portare il giocatore in Serie A.

LOTTA A 3 Il Leicester chiede 50 milioni di sterline per la cessione di Mahrez, motivo per cui secondo quanto riportato dal “Leicester Mercury” le Foxes avrebbero rispedito al mittente l’offerta di 32 milioni di sterline (circa 35 mln di euro) presentata dalla Roma nelle ultime ore. L’Arsenal rimane alla finestra pronta a formulare un’offerta importante per convincere il Leicester a lasciar partire l’algerino destinazione Londra ma secondo quanto raccontato quest’oggi dal “Sun” i Gunners dovranno vedersela con il Tottenham di Mauricio Pochettino, altro club fortemente interessato a Mahrez. Il tabloid inglese spiega come gli Spurs, dopo la cessione di Walker, siano ormai pronti a regalare al manager argentino un rinforzo importante per lanciare l’assalto alla Premier League, vedendo proprio in Mahrez l’uomo giusto per migliorare la manovra offensiva. “Arriverà il nosto momento sul mercato. Abbiamo un piano” aveva detto pochi giorni fa Pochettino nel corso di un’intervista negli Usa per rassicurare i tifosi. Che il fatidico momento sia arrivato? La Roma spera di no.