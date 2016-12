Dall’Inghilterra: Roma e Inter attente! L’Everton vi vuole rubare Berahino…

In scadenza a giugno con il West Bromwich Albion, Saido Berahino è stato accostato a Inter e Roma nelle ultime settimane. L’idea dei due club italiani è quella di aspettare l’estate per poi prelevare a parametro zero il giovane attaccante e permettergli di raggiungere così la Serie A. Secondo il “Sun” a rompere le uova nel paniere dei due club dello “stivale” potrebbe essere l’Everton. Koeman avrebbe infatti dato ordine ai propri uomini di mercato di sondare la pista Berahino per acquistare il giocatore già a gennaio. In questo caso i Toffies sarebbero costretti a pagare anche il prezzo del cartellino del giocatore ma con tale manovra potrebbero battere in partenza la concorrenza che invece potrebbe farsi sempre più accesa in estate, quando il giocatore sarà libero di partire. Da segnalare anche la continua presenza del Nizza sull’attaccante.