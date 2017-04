Dall’Inghilterra: Roma, il futuro di Szczesny non è all’Arsenal. Resta in giallorosso?

Il prestito giallorosso di Wojciech Szczesny scade a fine stagione e il portiere si vedrà ‘costretto’ a tornare, almeno momentaneamente, all’Arsenal, società detentrice del suo cartellino. La Roma però, in attesa di valutare altri profili, può sperare di trattenerlo per un ulteriore anno. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, i Gunners non sarebbero affatto intenzionati a schierarlo titolare al posto di Petr Cech e l’estremo difensore polacco potrebbe rischiare di passare un’intera stagione in panchina.