Dall’Inghilterra: Roma, il Liverpool vuole Paredes entro martedì. Pronta offerta da 30 milioni

Tira aria di cambiamento a Roma. Dopo l’arrivo a sorpresa di Grenier e il quasi accordo con l’Atalanta per Kessie a giugno, è tempo di operare in uscita e in tal senso il Liverpool potrebbe ‘fare comodo’ ai capitolini. I Reds di Klopp infatti, secondo i colleghi del Sun, sarebbero estremamente interessati al 22enne Leandro Paredes, non più una delle prime scelte di Spalletti per il centrocampo giallorosso. Secondo i colleghi inglesi, il club di Premier League vorrebbe ingaggiare il giocatore entro la fine del mercato invernale (martedì 31 gennaio) e avrebbe pronta un’offerta da circa 30 milioni di euro bonus compresi.