Dall’Inghilterra: Roma, pazza idea Mata se non si sblocca l’affare Mahrez

Pazza idea Mata per la Roma. Secondo quanto riportato dal “Daily Express”, i Giallorossi sarebbero infastiditi dal mancato raggiungimento di un accordo con il Leicester per Mahrez (continuano le trattative per l’algerino) e per questo motivo starebbero sondando piste alternative, una delle quali porterebbe proprio all’esterno del Manchester United. Il contratto di Mata con i Red Devils scadrà nel 2018 ma al momento Jose Mourinho non sembra disposto a privarsi dello spagnolo, motivo per cui al momento questa trattativa appare molto complicata. In attesa di sviluppi sul fronte Mahrez, la Roma mantiene comunque aperta la pista Mata, convinta di poter regalare a Di Francesco l’esterno tanto richiesto per sostituire Salah.