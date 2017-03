Dall’Inghilterra: Roma, spunta Vida per la difesa. Concorrenza Premier

Domagoj Vida, esperto difensore in forza al Dinamo Kiev, parrebbe essere seguito da parecchi club. Il ventisettenne, militante nella nazionale croata già da 7 anni, avrebbe attirato su di se l’attenzione di Everton, Stoke City, West Ham e Sunderland e ora, secondo i colleghi del Daily Mail, anche l’interesse della Roma. Capace di ricoprire ogni ruolo difensivo e dotato di un’ottima impostazione fisica, Vida rappresenterebbe per Spalletti un ottima variabile tattica. La società capitolina dovrà battere la dura concorrenza inglese per accaparrarselo.