Acque agitate in casa Roma sul fronte mercato. Dopo le cessioni illustri di Rudiger, Paredes e Salah, le frasi rilasciate ieri da Strootman e Nainggolan, riguardo ad una possibile partenza di quest’ultimo, potrebbero aprire nuovi scenari di mercato. Monchi intanto resta molto attivo per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror”, il ds della Roma avrebbe avanzato una prima offerta ai Red Devils per Anthony Martial. L’idea dello spagnolo sarebbe quella di portare il francese nella capitale in prestito per una stagione, ipotesi però che non entusiasma la dirigenza inglese. Potrebbe dunque arrivare prossimamente una nuova offerta, da circa 35 milioni di euro, per convincere il Manchester United a far partire l’attaccante ex Monaco.