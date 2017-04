Dall’Inghilterra: Roma-Tottenham, corsa a due per Özyakup

Oguzhan Özyakup, calciatore classe 1992 in forza al Besiktas, avrebbe attirato su di sé l’interesse della Roma. La società turca, che valuta il giocatore 14 milioni, parrebbe essere disposta a trattare la cessione del giovane, ma ora, a complicare i piani del club capitolino, potrebbe essere il Tottenham. Infatti, secondo i colleghi del Daily Express, gli Spurs starebbero monitorando il calciatore con molta attenzione. Capace di giocare come centrocampista o esterno destro, Özyakup potrebbe essere una pedina fondamentale per Spalletti. La corsa al talento turco è cominciata.