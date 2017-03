Dall’Inghilterra: Rudiger osservato speciale, il Chelsea ha inviato i propri scout a Dortmund

Dortmund, Signal Iduna Park, ore 20.45…ecco le coordinate spazio-temporali che secondo il “Sun” alcuni scouts del Chelsea si sarebbero segnati sul proprio taccuino. Questa sera, in quello che un tempo era noto agli appassionati calciofili come Westfalenstadion, andrà in scena l’amichevole di lusso tra Germania e Inghilterra, match che passerà alla storia come la partita d’addio di Lukas Podolski alla sua Mannschaft. Secondo il tabloid inglese però l’ex Inter non sarà l’unico giocatore in campo a finire sotto i riflettori. L’osservato speciale sarà infatti il connazionale Rudiger, il quale verrà visionato da alcuni emissari inviati dal Chelsea, club sempre in pole position nella corsa al difensore romanista. I blues sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di sterline per convincere la Roma a cedere il proprio perno di difesa e la partita di questa sera potrebbe essere l’occasione giusta per iniziare ad ammirare sullo stesso terreno di gioco, anche se da avversari, la coppia Rudiger-Cahill, coppia che presto potrebbe ritrovarsi in quel di Londra, questa volta però con la stessa maglia indosso…