Dall’Inghilterra: sfida Roma-Siviglia per Darmian

Il mercato di gennaio è alle porte e in casa Manchester United potrebbe presto concretizzarsi una partenza in difesa. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, l’ex Toro Mattero Darmian sarebbe infatti al centro di una sfida di mercato che vedrebbe contrapposte Roma e Siviglia. Il tabloid inglese parla di un forte interesse del club giallorosso per il terzino italiano, considerato da Mourinho una riserva a Young (a sinistra) e a Valencia (a destra) più che un titolare nel suo undici ideale. La Roma starebbe valutando l’opzione del prestito per sei mesi con opzione per il riscatto del giocatore mentre l’acquisto a titolo definitivo già a gennaio di Darmian sarebbe l’idea del Siviglia. Secondo il “Sun” infatti gli spagnoli sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 18 milioni di euro per soddisfare la richiesta del Manchester United, strappando Darmian ai Red Devils e battendo sul tempo l’ex d.s. Monchi.