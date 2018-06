Snobbare la Premier per volare in Serie A. Questa la decisione che, secondo “TalkSport”, Anderson Talisca potrebbe prendere nelle prossime ore. Seguito da Liverpool e Arsenal, l’attaccante brasiliano potrebbe trasferirsi presto alla Roma, club molto attivo sul mercato nelle ultime ore. Attaccante del Benfica, in prestito al Besiktas, il classe ‘94 di Feira de Santana ha collezionato in questa stagione 47 presenze impreziosite da 20 gol e 8 assist.