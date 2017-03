Dall’Inghilterra: tris di italiane per Shaqiri. Milan, Roma e Napoli ci provano

Xherdan Shaqiri è uno di quei talenti che avrebbe potuto avere un grande futuro ma che non è realmente mai esploso. Il centrocampista svizzero, ex promessa del Bayern Monaco, ha cercato anche fortuna in Italia con l’Inter. I tifosi nerazzurri lo accolsero con grande entusiasmo ma l’innesto di gennaio si rivelò ben presto un flop, tanto che a giugno dello stesso anno il calciatore venne ceduto allo Stoke City, suo attuale club. E ora pare che anche la sua avventura inglese sia giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dallo Stoke Sentinel, giornale molto vicino alla squadra di Premier League, il 25enne potrebbe tornare in Serie A. Un tris di italiane sarebbe pronto a sfidarsi per ingaggiarlo e rilanciarlo a livello internazionale, e riporterebbe i nomi di Milan, Roma e Napoli. Le tre big sarebbero sulle sue tracce da tempo, in attesa di scontrarsi in un Derby di mercato che promette faville.