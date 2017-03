Dall’Inghilterra: Wilshere vuole la Serie A. Più Milan che Roma

Jack Wilshere ha cambiato idea. Se l’estate scorsa il centrocampista preferì restare in Inghilterra e passare in prestito al Bournemouth, ora vorrebbe sbarcare in Italia per giocare in Serie A. Ne sono certi i colleghi del Daily Mail, i quali sostengono che il 25enne britannico starebbe pianificando l’approdo in una tra Milan e Roma, preferendo i lombardi ai laziali. A quanto pare sarebbe stato ispirato da Joe Hart, anch’egli arrivato nel Belpaese in prestito, e da David Beckham, ex rossonero, che lo avrebbe spinto a sposare la causa milanista. Il primo rinforzo del Diavolo cinese sarà lui?