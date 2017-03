Dall’Olanda: lo United piomba su Strootman e spaventa l’Inter

Clamorosa news di mercato proveniente dall’Olanda. Il Manchester United nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Roma Kevin Strootman e sarebbe a un passo dal trovare un accordo con club e calciatore. Come riportato da “Soccernews.nl”, i Red Devils sarebbero già in una fase avanzata della trattativa con il giocatore olandese, con il cui entourage l’uomo di mercato dello United Ed Woodward starebbe intrattenendo da qualche tempo diverse discussioni per convincerli a un trasferimento in Premier League. Sul giocatore forte è anche l’interesse dell’Inter targata Suning ma secondo queste nuove indiscrezioni provenienti dall’olanda lo Special One è pronto a fare uno sgambetto ai suoi ex nerazzurri. Oltre 40 i milioni di euro che lo United è disposto a mettere sul piatto per rendere Strootman il nuovo compagno di reparto da affiancare a Paul Pogba.