D’Oltremanica: sfida Roma-Liverpool per Rafinha

Nuova sfida all’orizzonte per la Roma di James Pallotta. Secondo quanto riportato dal “Sun”, i giallorossi avrebbero infatti messo nel mirino il Blaugrana Rafinha Alcantara, fratello del più conosciuto Thiago e giocatore che può essere schierato sia come terzino che come esterno di centrocampo o addirittura d’attacco, grazie alle sue grandi doti tecniche e al vizio per il gol. Per portare il 24enne a Roma, i giallorossi dovranno però riuscire a superare la concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp, altro club fortemente interessato al giocatore.