In Inghilterra sono sicuri: ma quale Inter, Manolas è destinato all’Arsenal…

Non solo Inter, non solo Manchester United, non solo Chelsea. Che Kostas Manolas sia un giocatore molto ricercato sul mercato è un dato di fatto e secondo gli inglesi la squadra più vicina ad acquistare il difensore greco è l’Arsenal. Come riportato dal “Daily Express”, i Gunners avrebbero già trovato un accordo con il romanista e con un’offerta da 47 milioni di sterline sono convinti di poter strappare in estate il giocatore dalla concorrenza di Inter, United e Chelsea. Londra, Manchester o Milano? Oltremanica non hanno dubbi su quale sarà la futura città di Manolas…