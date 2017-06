In Spagna: Neto, niente Milan. Sarà Valencia, con Diego Alves…

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Valencia sarebbe molto vicino a Norberto Neto, portiere in uscita dalla Juventus e finito prepotentemente nel mirino del Milan per il post Donnarumma. Il brasiliano centrerebbe l’obiettivo di trovare il posto da titolare in una squadra importante com e quella di Lim. Il club spagnolo una volta messe le mani su Neto, libererebbe il 32enne Diego Alves, sul quale c’è il forte interesse della Roma, pronta ad accelerare.