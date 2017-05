Inter all’assalto di Rudiger, dalla Germania pronti 40 milioni

Il gruppo Suning è pronto a fare grande l’Inter, pertanto vorrebbe acquisire giocatori di caratura internazionale per tornare subito in Champions League e alla vittoria dello Scudetto. Secondo l’agenzia tedesca “SID” i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 40 milioni di euro per portare a Milano Antonio Rudiger che ha un contratto con la Roma fino al 2020. Il ventiquattrenne duttile difensore tedesco sarebbe un profilo molto interessante e affidabile cosi come il suo compagno di reparto in giallorosso Kostas Manolas anch’esso nel mirino del D.S. Ausilio.