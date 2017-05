Inter, incontro a Milano per Rudiger

Summit a Milano tra Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, e Gabriele Giuffrida, intermediario molto vicino a Toni Rudiger. Una chiacchierata durata oltre mezz’ora in un hotel del centro di Milano che rilancia ulteriormente il pressing dei dirigenti nerazzurri per il calciatore ex Stoccarda. L’Inter, in attesa di sciogliere il nodo allenatore, è già al lavoro per costruire la nuova squadra.