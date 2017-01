Jesé, addio Roma nelle prossime ore firmerà con il Las Palmas. Kluivert: “Ha bisogno di giocare, partirà”

Secondo “Le10Sport” c’è il Las Palmas nel futuro di Jesé, l’ex ala sinistra nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi al Las Palmas. Sull’Isola di Gran Canaria sono pronti ad accogliere il ventitreenne spagnolo cresciuto nel Real Madrid, sembra sia stato risolto il problema legato all’ingaggio. Niente Roma quindi per il calciatore che era stato designato come degno sostituto di Salah partito per la Coppa D’Africa. Anche Patrick Kluivert, D.S. del PSG, ha dichiarato che la partenza di Jesé è inevitabile per permettere al calciatore di giocare con maggiore continuità e la meta spagnola sarebbe a lui gradita anche perchè è la sua città natale. I giallorossi a questo punto vireranno su altri profili come El Ghazi.