Kluivert-Roma, avanti tutta. Ma spunta l’ombra del Cholo

La Roma punta dritta su Justin Kluivert per l’attacco. I giallorossi hanno trovato da qualche giorno l’accordo con l’agente del figlio d’arte dell’Ajax Mino Raiola, ma ancora manca quello con il club olandese. In queste ore Monchi lavora senza sosta per trovare la quadra e chiudere la trattativa il prima possibile per il talento orange ed evitare aste. La richiesta dell’Ajax, a un anno dalla scadenza, è di quelle monstre: 30 milioni. La Roma lavora per chiudere con un deciso ribasso e le parti sono costantemente in contatto.

OMBRA CHOLO Intanto il Cholo Simeone e il suo Atletico si sono messi alla finestra per Kluivert. Il giocatore ha detto chiaramente al suo entourage che per la sua prossima avventura le preferenze sono Italia e Spagna, con la Premier al momento in seconda fila. Per questo l’Atletico sarebbe nei suoi gradimenti, anche se ad oggi non fa paura. Ma se l’affare con la Roma non si chiudesse, nei prossimi giorni allora il Cholo potrebbe fare sì da terzo incomodo.