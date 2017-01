La grana Manolas impera: dall’Inghilterra pronti 55 milioni dall’Arsenal ma occhio all’Inter

Il rinnovo di Konstantinos Manolas è sempre più farraginoso e lontano dall’essere concluso, pertanto secondo il “Daily Mirror” il difensore classe ’91 sarebbe prossimo a lasciare la Roma per non meno di 40 milioni di euro. Oltremanica molti club di prima fascia come Chelsea e Manchester United seguono con attenzione gli sviluppi della questione. L’Arsenal, però, sarebbe pronto ad un’offerta da 55 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del venticinquenne cresciuto nel Thrasyvoulos e sbaragliare la concorrenza. Nonostante la puntualizzazione fatta dal calciatore sul suo profilo Instagram: “Basta raccontare bugie sul mio futuro, pensate a scrivere solo cose vere!” il mercato intorno al greco è molto intenso e anche l’Inter sembra in corsa anche se sottotraccia. I giallorossi vorrebbero rinnovargli il contratto in scadenza nel 2019 per avere più potere contrattuale da esercitare sui potenziali acquirenti e sull’agente del calciatore che vorrebbe un cospicuo aumento di ingaggio per il suo assistito che attualmente guadagna “solo” 2,5 milioni di euro premi inclusi. La diatriba sembra essere solo all’inizio.