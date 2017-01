Man. United, Mourinho allo scoperto su Depay e Schneiderlin: “Li lascerò partire se arrivano le offerte giuste”. Roma e Inter, ci siete?

Dopo tanto discutere sul futuro di Memphis Depay e Morgan Schneiderlin, Josè Mourinho, dopo la loro esclusione in vista della sfida di FA Cup contro il Reading, esce allo scoperto: “Sono entrambi nella stessa situazione. Li lascerò partire se arriva l’offerta giusta, cosa che ad oggi non si è verificata. E’ un problema ormai perché non rientrano più nei miei piani. Altrimenti li avrei convocati per la partita di domani”. Parole chiare, che non necessitano interpretazioni: i due giocatori sono sul mercato, il miglior offerente (che rispecchi le richieste economiche dello Special One) si aggiudicherà le prestazioni di uno e/o dell’altro. Roma e Inter, se ci siete ancora battete un colpo… di mercato!