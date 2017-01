Manolas tuona: “Basta con le bugie sul mio futuro!” dall’America si delinia il futuro del difensore della Roma

Konstantinos Manolas difensore della Roma è al centro delle più disparate trattative di mercato che lo vorrebbero prossimo a trasferirsi all’Inter in quanto, secondo agli addetti ai lavori, non sarebbe disposto a rinnovare il contratto. Nell’ultime ore con un post sul suo profilo Instagram il venticinquenne greco ci ha tenuto a chiarire la sua posizione: “Basta con le bugie!”. Infatti la dirigenza giallorossa avrebbe proposto a Manolas, a cui scadrebbe il contratto nel 2019, un rinnovo che implicherebbe una clausola rescissoria per l’estero che, stando a quanto scritto da “ESPN”, non soddisferebbe il pilastro giallorosso che in estate era stato accostato all’Arsenal per 40 milioni di euro.