Ramirez, presidente Las Palmas, su Jesè: “Vuole venire da noi ma non possiamo permetterci il suo stipendio. Roma e Milan invece sì”

Il presidente del Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, interpellato da Las Provincia, rivela l’interesse del giocatore nel voler sposare il progetto del suo club, ma il budget stipendi non permette l’immissione in rosa di un top player: “Jesè Rodriguez è un gran calciatore. Vuole venire da noi, ma è del PSG e ha uno stipendio all’altezza del suo livello, che è molto alto. Anche Liverpool, Milan e Roma lo vogliono e son pronte a pagargli l’ingaggio nella sua totalità. Noi non possiamo permettercelo. Siamo in svantaggio rispetto a loro e dovremo aspettare prima le loro mosse. Non vogliamo creare false speranze”. I rossoneri e i giallorossi, dunque, dovrebbero vedersela ‘solo’ con i Reds di Klopp per arrivare al talento ex Real Madrid.