Dalla Francia: Milan e Roma puntano Ben Arfa

Dopo essere stato inseguito per anni dal PSG, Hatem Ben Arfa in estate è approdato al Parco dei Principi dove però sta incontrando non poche difficoltà che ne limitano l’affermazione. Il trentenne franco-tunisino cresciuto nel Olympique Lione negli anni ha alternato grandi giocate a cali di concentrazione clamorosi che ne hanno inficiato la carriera. Adesso è alla ricerca del rilancio e, secondo “Le Parisien”, Milan e Roma sarebbero pronte a concederglielo. Attenzione anche al Southampton e al Siviglia che in estate avevano bussato alla porta del Nizza per acquisire il trequartista mancino il cui valore attuale di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.