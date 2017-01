Monchi allontana la Roma: “Non me ne vado a febbraio”

Si allontana da Roma Ramòn Rodriguèz detto ‘Monchi’. In un’intervista a BeIn Sports il ds ha assicurato che non lascerà il Siviglia: “In questi giorni si è parlato di un mio addio al Siviglia una volta che il mercato invernale si fosse concluso. Io vi dico che non voglio andarmene a febbraio”. Continuando, poi, ha aperto all’addio in un futuro però non prossimo: “Non c’è una data specifica, c’è solo il desiderio di conoscere altri ambienti e voglio che accada in futuro. Quando? Quando ci saranno le circostanze per lasciare il Siviglia. Sarà un’operazione bilaterale, non unilaterale. Dovrà soddisfare tutti”.