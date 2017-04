Monchi in missione a Manchester per Jesus Navas, la nuova Roma è un cantiere aperto

Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, nuovo D.S. della Roma, sta già lavorando al futuro della compagine giallorossa. Secondo il “Telegraph” il quarantottenne ex Siviglia sarebbe volato a Manchester, sponda City, per parlare con un suo pallino ai tempi dei “Nervionenses”: Jesus Navas. Il trentunenne esterno destro spagnolo è in rotta con i “Citizens” dai quali vorrebbe separarsi alla scadenza del suo contratto a giugno. Su di lui ci sarebbe anche il Siviglia, squadra dove si è formato e nella quale lui gradirebbe molto ritornare, ma Monchi vorrebbe far leva sull’ottimo rapporto con il calciatore per convincerlo a trasferirsi alla Roma per dare il suo prezioso contributo alla causa.