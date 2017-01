Non solo Zaza, sirene valenciane per Jesé Rodriguez sempre più lontano da Roma

Sembrava prossimo al trasferimento al Las Palmas, ma secondo “Sport” Jesé sarebbe nel mirino del Valencia che, dopo le dimissioni di Prandelli, ha intenzione di rinforzare la squadra. E’ ancora forte l’interesse per Simone Zaza, seconda punta venticinquenne in fuga dal West Ham, e soprattutto nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerazione per acquisire l’ala spagnola in forza al PSG. Il ventitreenne Jesé, che nelle ultime settimane era vicino alla Roma, sembra ormai lontano da Trigoria e potrebbe trasferirsi ai Taronges per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.