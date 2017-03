Oltremanica sono sicuri: Mourinho ha scelto Strootman per affiancare Pogba

Il ventisettenne Kevin Strootman sembra ormai ritornato il centrocampista devastante che fece innamorare gli amanti del bel calcio. Dopo numerosi infortuni l’olandese ha recuperato un’ottima forma fisica e finora ha giocato 34 partite in stagione segnando 4 gol e dispensando altrettanti assist. Jose Mourinho, stando a quanto dichiarato dalla redazione inglese di “Sky Sport”, avrebbe individuato in lui il degno compagno di reparto da affiancare a Paul Pogba, ma la Roma per privarsene non vorrà meno di 30/40 milioni di euro. Si preannuncia una trattativa importante.