Regali di Natale – Tutte le strade portano a Roma: Rincon in arrivo e Pellegrini potrebbe tornare. Iturbe costoso esubero

A Natale anche gli allenatori di Serie A aspettano i regali in vista di gennaio. La Roma è a 4 punti dalla capolista Juventus e durante il mercato invernale ha intenzione di provare a colmare il gap e riuscire a tenere il passo fino alla fine dei Campioni d’Italia.

PELLEGRINI E RINCON IN? – Lorenzo Pellegrini potrebbe ritornare alla base più facilmente a giugno che a gennaio. Il centrocampista classe ’96 in forza al Sassuolo è di proprietà della Roma che potrebbe esercitare il diritto di “recompra” fissato a 10 milioni di euro. Pista calda anche quella che porterebbe a Tomas Rincon i giallorossi sono disposti ad offrire al Genoa subito 2 milioni per il prestito oneroso e concludere a giugno l’operazione esercitando un obbligo di riscatto fissato a 8 milioni.

ITURBE OUT? – Juan Manuel Iturbe a gennaio verrà necessariamente ceduto, è un corpo estraneo che costa troppo alle casse giallorosse. Il ventitreenne ha offerte da Toro e Genoa e nei prossimi giorni è attesa una decisione. Torino che vorrebbe anche riscattare anticipatamente Iago Falque, seguito anche da Lione e Marsiglia.