Dall’Inghilterra: la Roma continua a seguire Mahrez

Stando alle ultime indiscrezioni del “Daily Mirror” l’ala del Leicester Riyad Mahrez sarebbe ancora nel mirino della Roma, nonostante i Foxes abbiano rifiutato un’offerta iniziale di 20 milioni. Il club inglese chiede 50 milioni per il giocatore algerino e non è escluso che nelle prossime ore ci possa essere una seconda offerta da parte del club giallorosso. “Mahrez è sicuramente un grande ed interessante giocatore” ha affermato l’allenatore Eusebio Di Francesco, che ha come obiettivo quello di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Salah.