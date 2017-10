Roma – Mahrez ritorno di fiamma, oltremanica si riapre la trattativa

Riyad Mahrez, funambola ala destra del Leicester, era promesso sposo della Roma in estate ma, all’altare, tutto è saltato. Infatti il D.S. dei giallorossi, Ramón Rodríguez Verdejo detto Monchi, ad agosto aveva messo sul piatto delle “Foxes” 35 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni di uno degli uomini simbolo della cavalcata alla conquista della Premier League del 2016. Peccato che Vichai Srivaddhanaprabha, ricco patron thailandese del Leicester, abbia respinto al mittente qualsiasi offensiva trattenendo forzatamente il ventiseienne mancino franco-algerino. Risultato: il calciatore, che durante il calciomercato aveva apertamente manifestato l’interesse a trasferirsi a Trigoria, sta dispensando da inizio stagione prestazioni al di sotto delle aspettative (9 presenze, 1 gol e 4 assist) che stanno considerevolmente inficiando il suo valore di mercato sceso intorno ai 28 milioni di euro. Pertanto Monchi, secondo quanto riportato da “Sky Sports”, sarebbe ritornato alla carica per cercare di acquisire il fulgido talento del giocatore cresciuto nel Le Havre per aggiungerlo allo scacchiere del 4-3-3 di mister Di Francesco. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire l’esito di questa estenuante trattativa.