Roma, perdere Monchi sarebbe un errore. Quanti colpi al Siviglia! Ecco il suo biglietto da visita…

Dopo aver salutato società e tifoseria del Siviglia, Monchi è pronto a intraprendere una nuova avventura, con la Roma sempre in forte pressing per portarlo in Italia. Il Ds spagnolo è considerato da Pallotta l’uomo giusto per portare la società capitolina a lottare per lo scudetto e per posti importanti in Europa e, guardando il palmares di Monchi, appare scontato come il presidente giallorosso abbia ragione. In quasi vent’anni di carriera da direttore sportivo, Monchi in quel di Siviglia è riuscito infatti a mettere a segno colpi incredibili, colpi che spesso riportano i nomi di campioni che sono passati anche dall’Italia. Ecco i più importanti:

DANI ALVES: lo juventino fu comprato per 550.000 euro dal Bahia nel 2002 e ceduto al Barcellona nel 2008 per 35,5 milioni di euro.

JULIO BAPTISTA: l’ex Roma fu comprato per 3,5 milioni di euro dal San Paolo nel 2005 e venduto al Real Madrid per 20 milioni dopo sole due stagioni tra le fila del Siviglia.

ADRIANO: preso dal Cotitiba nel 2004 per 2 milioni e ceduto al Barcellona nel 2010 per 9,5 milioni di euro.

CHRISTIAN POULSEN: fu il colpo dell’estate 2006. Prelevato a costo zero dallo Schalke 04, dopo due anni a Siviglia, fu ceduto per 9.5 milioni alla Juventus.

FEDERICO FAZIO: il difensore giallorosso, nel 2007 fu prelevato dal Siviglia Atletico per 800.000 euro. Fu poi ceduto al Tottenham per 10 milioni nel 2014.

SEYDOU KEITA: l’ex centrocampista giallorosso fu pagato 4 milioni al Lens nel 2007. Dopo una sola stagione fu il Barcellona a prelevarlo dal Siviglia per 14 milioni di euro.

ALVARO NEGREDO: nel 2010 furono 15 i milioni spesi per strapparlo al Real Madrid. Nel 2013 fu poi ceduto al Manchester City per 25 milioni, regalando l’ennesima plusvalenza di 10 milioni al Siviglia.

GARY MEDEL: nel 2011, l’attuale centrocampista nerazzurro, fu pagato 3 milioni dal Siviglia, il quale lo prelevò dal’Universidad Catolica. Dopo due stagioni fu ceduto al Cardiff per 13 milioni.

IVAN RAKITIC: pagato 2,5 milioni di euro allo Schalke 04 nel 2011 e ceduto poi al Barcellona nel 2014 per 18 milioni.

GEOFFREY KONDOGBIA: nel 2012 furono 4 i milioni pagati al Lens per aggiudicarselo. Dopo una stagione a riportarlo in Francia fu il Monaco, il quale dovette sborsare 20 milioni. Poi il passaggio all’Inter.

CARLOS BACCA: il colombiano fu acquistato nel 2013 dal Bruges per 10 milioni e poi ceduto dopo due anni al Milan per 30.

KEVIN GAMEIRO: il francese fu pagato 7,5 milioni nel 2013 al Psg, per poi essere ceduto all’Atletico Madrid la scorsa estate per 32 milioni di euro.

GRZEGORZ KRYCHOWIAK: nel 2014 fu pagato allo Stade Reims 5,5 milioni. Nel 2016 fu ceduto al Psg per 33,6 milioni.

ALEIX VIDAL: pagato 3 milioni di euro all’Almeria nel 2014, fu ceduto al Barcellona nell’estate 2015 per 17 milioni.

FERNANDO LLORENTE: prelevato a costo zero dalla Juventus nel 2015, fu ceduto un anno dopo allo Swansea per 6 milioni.

Ottimo mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Ecco il biglietto da visita di Monchi. Mi raccomando Roma, non lasciartelo scappare!!!

[fonte Mundo Deportivo]