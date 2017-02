Roma, senti Perotti: “Tra due anni torno al Boca Juniors”

Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, è intervenuto in patria a microfoni dell’emittente SoloBocaRadio in merito al suo futuro professionale. Scenario che appare sempre più nebuloso in chiave giallorossa a causa delle frequenti esclusioni nell’ultimo periodo: “La Roma è come il Boca, ti obbliga a vincere sempre. Vorrei cambiare l’immagine che ho lasciato al Boca, dove a causa di lesioni muscolari ho giocato poco. Ho ancora due anni di contratto con la Roma, poi mi piacerebbe tornare al Boca. Vorrei avere una seconda chance, anche se è difficile. Paredes? Ha davanti a se un futuro enorme. Può essere il numero 5 della Roma per i prossimi anni. De Rossi? È un appassionato del Boca, vede i video, canta i cori”.