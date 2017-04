Roma, ti ricordi Borini? Rodgers lo vuole ora con sé al Celtic

Fabio Borini, calciatore italiano in forza al Sunderland, potrebbe trasferirsi a Glasgow durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi del Daily Record, la società inglese avrebbe offerto, a prezzo di saldo, il ventiseienne ex Roma al Celtic. Con i Black Cats attualmente ultimi nel campionato inglese, l’attaccante classe 1991 sembrerebbe essere favorevole ad un trasferimento in Scozia, con Brendan Rodgers, suo ex tecnico al Liverpool ed ora allenatore dei Celts, che lo accoglierebbe a braccia aperte.