Roma ti ricordi Digne? Al Barça gioca poco e in estate può già lasciare la Spagna

Pagato 16,5 milioni al Psg la scorsa estate, l’avventura di Lucas Digne al Barcellona potrebbe presto giungere ai titoli di coda. Dopo un avvio di stagione da protagonista, il terzino francese ha visto il suo minutaggio ridursi sempre più, fino a finire ai margini della rosa Blaugrana da un mese a questa parte. Il passaggio di Luis Enrique dalla difesa a 4 alla difesa a 3 ha contribuito all’esclusione dell’ex romanista dalla formazione titolare negli ultimi mesi e così per Digne si parla già di un possibile addio a fine anno (nonostante i 4 anni di contratto e la clausola monstre di 60 milioni, ndr). Come riportato da “Sport” infatti, in Francia sarebbero scontenti del scarso impiego del giocatore da parte del tecnico spagnolo e, se questa situazione dovesse continuare a lungo, Digne potrebbe perdere anche la Nazionale di Deschamps. Dalle 42 presenze stagionali con la maglia della Roma nella stagione 2015/16, il francese è passato alle sole 22 di questa annata in maglia Blaugrana, con l’ultima apparizione in campo che risale allo scorso 26 febbraio, quando il giocatore disputò 15 minuti nella sfida contro l’Atletico Madrid. Da insostituibile a Roma a desaparecido in quel di Barcellona, l’avventura spagnola di Lucas Digne potrebbe già essere giunta ai titoli di coda…