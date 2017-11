Roma ti ricordi Lamela? Oggi è tornato in campo con l’Under 23 del Tottenham

Mentre i suoi compagni di squadra perivano contro l’Arsenal nel North London Derby (2-0 per i Gunners), Erik Lamela tornava in campo con l’Under 23 degli Spurs. Nella sfida persa per 3-2 contro il Chelsea Under 23, l’argentino ha infatti disputato 60 minuti di gioco, riassaporando l’odore del campo dopo più di un anno di lontananza dai campi di calcio. L’ex Roma dal suo arrivo in Premier League è stato infatti falcidiato da numerosi infortuni i quali lo stanno tenendo ai box dall’ormai lontano ottobre 2016. Questa apparizione con l’Under 23 rappresenta dunque per Lamela il primo passo verso il ritorno in campo in Premier League agli ordini di Pochettino, manager che in questi anni sembra non aver mai perso la fiducia in lui nonostante le numerose assenze. Tornare ad affondare i tacchetti in campo per Lamela rappresenta un traguardo importante da raggiungere, vista la grande voglia di dimostrare di poter essere ancora utile alla causa Spurs, almeno fino al 2020, quando il suo contratto andrà in scadenza.