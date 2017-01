Rudi Garcia, dalla Francia, sfida la Roma per Sanson

Secondo “L’Equipe” Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, sarebbe interessato ad acquisire le prestazioni di Morgan Sanson, regista ventiduenne del Montpellier. Dovrà però affrontare la concorrenza spietata delle Roma che, nella persona di Massara, avrebbe già pronta un’offerta per soddisfare le pretese del presidente Nicollin che chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L’ex allenatore giallorosso avrebbe invece offerto 6 milioni di euro, più uno di bonus, per portare quanto prima al Vélodrome l’ottimo prospetto francese che finora, in 19 presenze, ha segnato 3 gol e dispensato 7 assist.