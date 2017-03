Sirene inglesi per Rüdiger, l’Inter è fuori dai giochi?

Antonio Rüdiger, colosso difensivo della Roma, è al centro delle più disparate voci di mercato. Secondo il “Daily Mirror” il poliedrico difensore tedesco sarebbe insistentemente cercato da entrambi i club di Manchester e dal Chelsea di Antonio Conte. Tutti e tre vedrebbero nel ventiquattrenne originario della Sierra Leone il tassello decisivo per completare la difesa. Anche l’Inter negli scorsi mesi ha inseguito Rüdiger però, nelle ultime settimane, il club di Suning è sembrato defilato in attesa dell’esito della stagione nerazzurra. Il nazionale tedesco non lascerà Roma per meno di 30 milioni di euro.