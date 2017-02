Vainqueur, stoccata alla Roma: “Firmerei oggi per restare al Marsiglia”

William Vainqueur, centrocampista francese della Roma in prestito all’Olympique Marsiglia, lancia una stoccata ai giallorossi in alcune dichiarazioni rilasciate a Onze Mondial: “Dove giocherò la prossima stagione? Tutti sanno del mio attaccamento per i colori dell’OM sin da quando ero bambino. Firmerei oggi per restare al Marsiglia, ma non dipende da me ed è presto per parlarne. Vedremo cosa succederà tra quattro mesi”. Il calciatore classe ’88 era arrivato nella capitale nel 2015 per 3 milioni di euro dalla Dinamo Mosca ed ha collezionato un totale di 21 presenze con la casacca giallorossa.