Il d.s.Ursino, in attesa di una risposta di Gnoukouri, con cui c’è stato un incontro che fa ben sperare, in mezzo tiene in caldo Bodmer (svincolato). In attacco non tramonta Budimir (Sampdoria, c’è pure il Bologna), ma sale la candidatura di Raicevic (Vicenza). Torna di moda Rodrigo Ely (Milan, ma c’è anche il Cesena), in uscita resta Salzano.