Dal Portogallo: Napoli, Mertens vicino al rinnovo con clausola da 40 milioni

Dries Mertens sta incantando Napoli. Il belga, arrivato nel capoluogo campano nel 2013, è protagonista di un grande avvio di stagione. Con i suoi 11 gol in 16 presenze, è il quarto giocatore di Serie A più prolifico sinora tanto che il club partenopeo avrebbe deciso di blindarlo con un rinnovo contrattuale impreziosito da una mega clausola per tener lontane le big estere. Secondo i colleghi di A Bola infatti, gli uomini di ADL sarebbero vicini a trovare l’intesa col giocatore sulla base di un accordo che prolungherebbe il rapporto lavorativo fino al 2020 e con l’immissione di una clausola rescissoria (valida solo per l’estero) di 40 milioni di euro.