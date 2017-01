Torino, chiusura vicina per Castro. Intanto il Chievo si inserisce per Gnoukouri. E occhio al ritorno di Paloschi

I granata riscaldano i motori in attesa di presentare l’offerta ufficiale per Castro al Chievo. Il giocatore vuole raggiungere Mihajlovic, ma i gialloblù chiedono i 10 milioni. A 7 più bonus si può chiudere. Il Chievo, intanto, ci prova per Gnoukouri (dell’ Inter, il Crotone ieri ha incontrato il suo agente), che piace anche alla Fiorentina per giugno. In attacco idee Paloschi in uscita dal’ Atalanta e Araujo (Las Palmas), Floro Flores verso Bari.