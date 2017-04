Attenta Inter! Per Schick si scatena una ricca asta oltremanica, lo vogliono 3 top club

Il fulgido talento di Patrik Schick fa gola a tanti top club europei, sarà difficile per la Sampdoria, titolare del cartellino del ventunenne centravanti ceco, resistere agli assalti milionari di Inter, Liverpool, Chelsea e Manchester United. Infatti, secondo “ESPN”, sarebbero questi i club in lizza per il longilineo attaccante blucerchiato che, nelle ultime settimane, starebbero osservando da vicino le brillanti prestazioni del calciatore. Il patron della Samp Ferrero non vorrebbe cederlo ma difronte a proposte indecenti, probabilmente, sarà costretto a capitolare.