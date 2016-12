Cassano riparte da Cipro? Lo vuole l’Apoel Nicosia

Il futuro di Antonio Cassano è ancora un’enigma. Il fantasista barese da mesi è ai margini della Sampdoria e negli ultimi giorni si sono diffuse anche voci in merito al possibile ritiro dall’attività agonista. Da Cipro e dai colleghi di Apoel.net rimbalza una indiscrezione clamorosa: sulle tracce di FantAntonio ci sarebbe l’Apoel Nicosia che starebbe cercando di convincerlo a sbarcare sull’isola per chiudere la carriera a Cipro. Arriverà un altro rifiuto da parte di Cassano come accaduto già nei confronti delle altre proposte ricevute negli ultimi mesi o Antonio prenderà in considerazione la possibilità di tornare in campo?