Dal Portogallo: a giugno offensiva dello Sporting per Dodò. La Samp vuole cederlo

Dodò, esterno della Samp arrivato la scorsa estate dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto, non ha trovato spazio in questa stagione ed è stato vicinissimo all’addio alla Liguria a gennaio. Ora i blucerchiati apprendono da O Jogo che lo Sporting Lisbona starebbe seguendo il brasiliano come esterno di fascia per l’estate. Una trattativa che non avrebbe alcuna opposizione da parte di Ferrero. La trattativa sembra fattibile. Da qui giugno il tempo per mettersi d’accordo sulle cifre.