Dalla Spagna: affondo Samp per Meré. Barça alla finestra

La Sampdoria tenta il colpo Jorge Merè per la difesa. Secondo quanto raccontato da “Mundo Deportivo”, i blucerchiati starebbero cercando l’affondo in queste ore per convincere il giovane difensore dello Sporting Gijon a sbarcare a Genova. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe però anche il Barcellona, con il prezzo del cartellino di Merè che si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro.