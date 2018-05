Occhi di Lazio e Sampdoria su Alin Tosca. Terzino del Real Betis in prestito al Benevento dallo scorso gennaio fino a fine mese, il classe ‘92 rumeno potrebbe lasciare la Spagna in estate per tornare subito in Serie A. Secondo quanto riportato da “Estadio Deportivo”, Tosca avrebbe infatti attirato su di sè l’attenzione di Lazio e Sampdoria, pronte ad acquistare il suo cartellino.